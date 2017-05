గూగుల్ సరికొత్త ఆవిష్కరణలు! ‘గూగుల్ లెన్స్’తో సమాచార విప్లవం!

మొన్న జరిగిన టెక్ దిగ్గజం గూగుల్ డెవలపర్ల వార్షిక సమావేశంలో ఆ సంస్థ సీఈఓ సుందర్ పిచాయ్ పరిచయం చేసిన సరికొత్త ఆవిష్కరణలు టెక్ ప్రియులను అబ్బురపరిచాయి.

English summary

At Google’s I/O developer conference, CEO Sundar Pichai announced a new technology called Google Lens. The idea with the product is to leverage Google’s computer vision and AI technology in order to bring smarts directly to your phone’s camera. As the company explains, the smartphone camera won’t just see what you see, but will also understand what you see to help you take action. During a demo, Google showed off how you could point your camera at something and Lens tells you what it is — like, it could identify the flower you’re preparing to shoot.