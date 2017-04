గూగుల్ చేసిన పొరపాటు: ఆ ఇల్లు.. అతని పరిస్థితి ఎలా అయిందంటే!

ఒకరేమో పిజ్జాల కోసం వస్తే.. మరొకరు ఉద్యోగం కావాలని, ఇంకొకరు బిల్లులు చెల్లించాలని, ఇలా రకరకాలుగా ఆ ఇంటి యజమానిని చాలామంది సంప్రదించారు.

English summary

Everyone loves pizza, but no one loves strangers coming to one's home and demanding it.So spare a thought for Michael McElwee from Darwin, Australia, whose house keeps being visited by randoms looking for pizza. It's all thanks to an error on Google Maps.