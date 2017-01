ఆ విమానం జాడ ఎప్పటికీ మిస్టరీయే: 'ఎంహెచ్-370' గాలింపుకు ముగింపు

గాలింపు చర్యలను నిలిపివేస్తున్నట్టు జాయింట్‌ ఏజెన్సీ కోఆర్డినేషన్‌ సెంటర్‌ మంగళవారం అధికారికంగా ఈ విషయాన్ని ప్రకటించింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

After nearly three years, the hunt for Malaysia Airlines Flight 370 ended in futility and frustration Tuesday, as crews completed their deep-sea search of a desolate stretch of the Indian Ocean without finding a trace of the plane.