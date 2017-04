ఈ రోజే ట్రంప్ షాక్: భారత ఐటీ రంగంలో కుదుపు!

అమెరికా అధ్యక్షులు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మంగళవారం నాడు కీలకమైన అంశం విషయమై సంతకం చేయనున్నారు. విదేశీయులు అమెరికాలో పని చేసేందుకు వీలుగా జారీ చేసే వీసా నిబంధనల్లో మార్పులపై ట్రంప్ సంతకం చేయనున్నారు.

English summary

US President Donald Trump on Tuesday will sign an executive order directing federal agencies to recommend changes to a temporary visa program used to bring foreign workers to the United States to fill high-skilled jobs.