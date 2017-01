30 మంది భారత సైనికులను చంపేశాం: సయీద్

తాము జరిపిన సర్జికల్ దాడుల్లో 30 మంది భారత సైనికులు మరణించినట్లు జమాత్ ఉద్ దవా చీఫ్ హఫీజ్ సయీద్ ప్రకటించుకున్నాడు. పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్‌లో భారత్ జరిపిన మెరుపుదాడులకు ప్రతీకారంగా ఈ దాడులు జరిపామని ఆయన

English summary

Hafiz Saeed, the Pakistan-based terror mastermind, has been heard on tape bragging that four of his "young boys" carried out Monday's attack on an army camp in Jammu and Kashmir's Akhnoor and "killed 30 soldiers" before returning. The army has rubbished the boast, saying "there has been no 30-person casualty count in Akhnoor"