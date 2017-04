తనను మోసం చేసినందుకే.. ఈ శిక్ష విధించానని చెప్పాడు. పోలీసులు ఇంటికి వచ్చేసరికి జోసెఫ్ రక్తపు మడుగులో పడి ఉండగా.. సేజూర్ వారి రాక కోసం ఎదురు చూస్తూ కూర్చున్నాడు.

English summary

A Hollywood man beat his wife to death with a pipe wrench while their four children were home after learning she was pregnant with another man's baby, police said.