మాటల్లేవ్, మాట్లాడుకోవడాల్లేవ్ , 20 ఏళ్ళుగా భార్యతోనే ఉంటున్న మాటల్లేవ్

పిల్లలపై ప్రేమ చూపే పేరుతో తనను నిర్లక్ష్యం చేస్తోందనే నెపంతో భార్యతో 20 ఏళ్ళుగా మాట్లాడడం లేదు ఓ భర్త,. అయితే వీరి కొడుకు ఓ టివి షో ను ఏర్పాటు చేయడంతో వారిద్దరి మద్య 20 ఏళ్ళ తర్వాత మాటలు కలిశాయి.

English summary

It is unlikely to compare to a husband and wife who have not spoken for two decades, but continue to live with each other.