ఆఖరు సారి.. ఆమెను చూడాలి : ఓ వృద్ధుడి చివరి కోరిక

66 ఏళ్ళు కలిసి జీవించిన ఆ వృద్ధుడు తన చివరి క్షణాల్లో భార్యను చూడాలని పరితపించాడు. మొత్తానికి ఆమెను చూపించిన తర్వాత రెండు గంటలకే ప్రశాంతంగా తుదిశ్వాస విడిచాడు.

English summary

A photo of a 92-year-old man holding hands with his wife in their beds in a hospital in Ningbo, Zhejiang Province, on October 27 has gone viral and touched the hearts of many people.