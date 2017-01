'అతడు' ఆమెగా మారగానే అత్యాచారం జరిగింది

అమ్మాయి లక్షణాలు అధికంగా ఉన్న ఓ అబ్బాయి మహిళగా లింగమార్పిడి చేసుకొన్న తర్వాత అత్యాచారానికి గురయ్యాడు. మహిళ గా మారిన తర్వాత తనకు రక్షణ లేకుండా పోయిందని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తోంది.

English summary

i was raped after becoming a woman sadi transjender lauren harries,when i was childwood play china toys, my brothers play trucks said harries,