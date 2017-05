భారత్ ఉగ్రవాద బాధిత దేశమే పరోక్షంగా పాక్ ప్రస్తావన

భారత్ కూడ ఉగ్రవాద బాధిత దేశమేనని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అన్నారు. అరబ్ ఇస్లామిక్ -యూఎస్ సమ్మిట్ లో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Story first published: Monday, May 22, 2017, 15:13 [IST]

United States President Donald Trump, during his speech at the Arab-Islamic-US summit, acknowledged that India was a victim of terrorism and asked countries to ensure that terror groups don't find sanctuaries on their soil.