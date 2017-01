రష్యన్ చర్చిలో 'ఓం నమః శివాయ', నెట్లో చక్కర్లు

చర్చిలో ఓం నమః శివాయ మంత్రం మార్మోగింది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ఇంటర్నెట్లో బాగా చక్కర్లు కొడుతోంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

A video has surfaced on the social media showing a rock band playing 'Om Namah Shivay' - one of the most popular Hindu mantras – inside a church in Russia.