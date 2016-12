పాకిస్తాన్ ఆర్మీ కమాండర్ భారత దేశానికి స్నేహ సందేశం పంపించారు. ఇరు దేశాలు శతృత్వం వీడి ఆర్థిక అభివృద్ధికి కలిసి రావాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

English summary

A Pakistani army commander has asked India to be part of the China-Pakistan Economic Corridor on Wednesday as he asked New Delhi to stop “subversive anti-Pakistan activities” and take advantage of the multi-billion dollar project.