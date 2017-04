పని మనిషిని కుక్క కంటే హీనంగా చూసిన ఇండియన్-అమెరికన్ సీఈవో, భారీ జరిమానా

ఇంట్లో పని చేసే వారిని కుక్క కంటే దారుణంగా చూసిన ఇండియన్ అమెరికన్ మహిళా సీఈవోకు షాక్ తగిలింది. పనివారిని దారుణంగా చూసినందుకు రూ.87 లక్షలు జరిమానా చెల్లించాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

English summary

Investigators found that the employee suffered "callous abuse" and retaliation, including being forced to sleep on a piece of carpet in the garage when ill, while Bhatia's dogs slept on a mattress.