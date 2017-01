ట్రంప్ ప్రమాణ స్వీకారానికి వెళ్లను: ఇండియన్ అమెరికన్ ప్రమీల

డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రమాణ స్వీకారానికి తాను హాజరు కాబోనని భారత సంతతికి చెందిన మహిళా ప్రతినిధి ప్రమీల జయపాల్ స్పష్టం చేశారు.

English summary

Indian-American Congresswoman from Seattle, Pramila Jayapal, has announced that she won't attend Donald Trump's inauguration this week, saying the President-elect's "language and actions" undermine America's democracy and its history.