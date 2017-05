హోటల్ యాజమాన్యం స్పందిస్తూ.. తమ బిజినెస్ ను దెబ్బతీయాలన్న ఉద్దేశంతో కావాలనే ఇలాంటి ప్రచారానికి తెరదీశారని ఆరోపించారు.

English summary

An Indian restaurant in the UK could be forced to shut down after a fake news report claimed it serves human meat. The fake report went viral on Facebook.