లేడీస్ రూంలోకి తొంగి చూసిన భారత యువకుడు, కాలు జారి మృతి

ఓ భారతీయ యువకుడు ఓ ఎత్తైన భవనంలోని లేడీస్ రూంలోకి తొంగి చూశాడు. అక్కడి నుంచి కిందపడి మృతి చెందాడు. ఈ విషాద సంఘటన యూఏఈలోని షార్జాలో జరిగింది.

English summary

A 28-year-old Indian man has died in the UAE after falling from a high rise building while trying to peep into the room of women living in the opposite building, a media report said on Thursday.