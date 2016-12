విమానంలో మహిళ పట్ల లైంగిక చర్యకు పాల్పడ్డాడు, తప్పయిందని లేఖ రాశాడు

విమానంలో ప్రయాణీస్తున్న మహిళ పట్ల అభ్యంగా ప్రవర్థించిన ఎన్ ఆర్ ఐ గణేష్ పార్కర్ క్షమాపణ కోరుతూ లేఖ రాశాడు. ఈ ఘటనపై ఆయన కోర్టు విచారణను ఎదుర్కొంటున్నాడు.

English summary

Ganesh parkar, 40m was detained on the woman's complaint and charged with abusive sexual contact in a federal court in newjersey,recently he wrote a letter two notes in which he apologised for a moments stupidity and admitted he had been stupid according to the complaint.