తోటి ఉద్యోగినిని కాపాడిన భారత టెక్కీ, ప్రశంసించిన అమెరికా

ప్రమాదంలో చిక్కుకొన్న మహిళను కాపాడేందుకు ఓ భారతీయుడు ప్రదర్శించిన తెగువను అమెరికా సహా యావత్ ప్రపంచం ప్రశంసిస్తోంది.

English summary

A 34 year old Indian origin man is being hailed for his courage and rewarded by the police in the US after he saved the life of his woman co-worker from an oncoming train but was robbed of his bag when he jumped on the tracks to help her.