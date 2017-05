సిగరేట్ గొడవ-జాతి విద్వేషం: అమెరికాలో సిక్కు వ్యక్తి దారుణ హత్య

అమెరికాలో భారత సంతతి దంపతులు దారుణ హత్యకు గురయ్యారు. వారి కూతురు మాజీ ప్రియుడు మీర్జా టాట్లిక్‌(24) అనే వ్యక్తి ఆ దంపతులను శాన్‌జోసేలోని వారి ఇంట్లో దారుణంగా కాల్చి చంపేశాడు.

Story first published: Sunday, May 7, 2017, 8:44 [IST]

English summary

An Indian origin couple was killed in the Californian city San Jose in the US in an apparent revenge attack by their daughter's ex-boyfriend who too was eventually shot dead in a standoff with police.