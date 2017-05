ఆమె ఆత్మహత్యకు బోయ్ ఫ్రెండ్ వేధింపులే కారణం

గత ఏడాది ఫిబ్రవరిలో సంచలనం కలిగించిన భారతీయ సంతతి మహిళ మీరా దాలాల్ ఆత్మహత్యకు వేధింపులే కారణమని కోర్టు అభిప్రాయపడింది.లండన్ లో గత ఫిబ్రవరిలో మీరాదలాల్ తన బాయ్ ఫ్రెండ్ వేధింపులు భరించలేక ఆత్మహత్య చేసు

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

An Indian-origin woman in the UK committed suicide as a result of suffering physical and emotional abuse from her former boyfriend, a court was told.