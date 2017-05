ఆ దేశంలో మన టీవీ సీరియళ్లకు.. విపరీతమైన క్రేజ్!

మన దేశ టీవీ సీరియళ్లకు పొరుగు దేశమైన చైనాలో విపరీతమైన ఆదరణ లభిస్తోంది. ముఖ్యంగా భారతీయ పురాణాల ఆధారంగా తెరకెక్కిన మహాభారత్, దేవోంకా దేవ్ మహాదేవ్, నాగిన్ వంటి సీరియళ్లను చైనా వాసులు విపరీతంగా చూస్తున్

English summary

Mythological dramas from India have become an unlikely rage in China, even prompting groups of young Chinese to start voluntary subtitling groups in an effort to bring the shows to a mass audience.The dramas Naagin, Devon Ke Dev Mahadev, the 2013 series Mahabharat and Buddhaa-Rajaon Ka Raja have all been subtitled into Chinese and viewed by hundreds of thousands of people online. On one of China's widely used video-sharing websites, Bilibili, the first four episodes of Naagin's second season had 1.8 lakh views, reported Chinese media.