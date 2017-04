భారతీయులకు రష్యా సూపర్ ఆఫర్: వీసా లేకుండానే పర్యటించొచ్చు!

అమెరికా, రష్యా, ఆస్ట్రేలియా, బ్రిటన్ లాంటి దేశాలు వీసాలపై ఆంక్షలు విధిస్తుంటే.. రష్యా మాత్రం భారతీయులకు ఓ సూపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. అదేమంటే..

English summary

Citizens of India are eligible to visit Russia's far east without visas, Russian Prime Minister Dmitry Medvedev has said.