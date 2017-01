ద్వీపాలను లీజుకిస్తారట.. తీసుకుంటారా?

ఇండోనేషియా ప్రభుత్వం తన ఆధీనంలోని ద్వీపాలను ఆసక్తి గలవారికి, పెట్టుబడిదారులకు దీర్ఘ కాలంపాటు లీజుకు ఇచ్చేందుకు సిద్దంగా ఉంది.

English summary

The Indonesian government is offering long-term lease of 100 small islands to local and foreign investors who wish to develop them into marine tourist attractions, the Ministry of Maritime and Fishery Affairs said last Thursday.