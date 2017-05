షాక్: జైల్లో సెక్స్ కు అనుమతివ్వండంటూ ఓ ఖైదీ ప్రచారం, నెటిజన్ల మద్దతు

జైళ్ళలో సెక్స్ ను అనుమతించాలంటూ బ్రిటన్ లో ఓ ఖైదీ పోరాటాన్ని ప్రారంభించాడు.అయితే ఈ పోరాటానికి భారీగా మద్దతు లభిస్తోంది. సెక్స్ కోసం తమకు సెక్స్ డాల్స్ కావాలంటూ ఆయన ప్రచారాన్ని ప్రారంబించాడు.

English summary

A lag is calling for prisoners to be given SEX DOLLS to make up for the lack of affection they get inside.