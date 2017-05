ఒప్పందం మేరకు అమెరికా నుంచి ఆయుధాలను దిగుమతి చేసుకున్నాక.. వాటిని ఉగ్రవాదులకు అమ్మితే పరిస్థితేంటి? అని బహ్రమ్ ప్రశ్నించారు.

English summary

Iran's foreign minister has accused President Donald Trump of using foreign policy as an excuse for selling billions of dollars' worth of weapons to Saudi Arabia.