కూరగాయల మార్కెట్లో ఆత్మాహుతి దాడి, 11 మంది మృతి

బాగ్దాద్ శివారు సదర్ పట్టణంలోని ప్రధాన కూరగాయల మార్కెట్ అయిన జమీలా వద్ద ఆదివారం ఉదయం ఉగ్రవాదులు జరిపిన ఆత్మాహుతి దాడిలో దాదాపు 11 మంది మృతి చెందారు.

English summary

A police colonel and a hospital official said at least 11 people were killed and 35 wounded.