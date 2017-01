అతను బతికే ఉన్నాడు, శిక్షవిధిస్తాం

ఐసిస్ చీఫ్ అబూ బకర్ ఇంకా బతికే ఉన్నాడని అమెరికా రక్షణశాఖ అనుమానిస్తోంది. ఆయనను మట్టుబెట్టేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నామని అమెరికా రక్షణశాఖ ప్రకటన చేసింది.

English summary

isis chief abu bakr al baghadadi is indeed alive, despite repeated efforts by the us led coalition to take out the jihadist groupe leader.