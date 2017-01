సగం కూలిన ఐఎస్ సామ్రాజ్యం

ఉగ్ర దాడులతో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా భయాందోళనలు సృష్టించిన ఇస్లామిక్ స్టేట్ (ఐఎస్) ఉగ్రవాద సంస్థకు 2016లో చేదు అనుభవాలే మిగిలాయి.

English summary

ISIS has suffered a series of military setbacks after losing territory in Iraq in recent months while one of its most prominent leaders, Abu Muhammad al-Adnani, was killed in an air strike in Syria in August.