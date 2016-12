ఆమెను చంపితే మిలియన్ డాలర్లను బహుమతిగా ఇస్తాం, కనీసం ఆమె ఆచూకైనా తెలపండి

కుర్థీష్ -దానిష్ యువతి పలానీ ని చంపిన వారికి మిలియన్ డాలర్లు ఇస్తామని ఐసిస్ ప్రకటించింది. కనీసం ఆమె ఆచూకైనా తెలపాలని ఐసిసి కోరుతోంది.ఐసిసికు వ్యతిరేకంగా ఆమె పోరాటం చేస్తోంది.

English summary

isis has offered a 1 $ million reward for the killing of kurdish-danish woman who dropped out of university in 2014 to fight the terror group in syria and iraq.23 years old joanna palani is currently behind bars and facing trial in copenhagen for leaving country after 12 month travel ban imposed in june 2015.her trial begins tomorrow .