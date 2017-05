బాంబు పేలుడుకు కొద్ది గంటల ముందు ట్విట్టర్ లో దర్శనిమిచ్చిన ఈ ట్వీట్.. ఆ తర్వాత కొద్దిసేపటికే ట్విట్టర్ నుంచి తొలగించబడింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

ISIS supporters celebrated online overnight following the blast in Manchester Arena which claimed the lives of at least 22 people and wounded more than 50 others.