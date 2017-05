తాను పని చేస్తున్న సంస్థ హఠాత్తుగా మూత పడుతుందని తెలిస్తే అందులో పనిచేసే ఏ ఉద్యోగికైనా బాధగానే ఉంటుంది. అయితే కొందరు దీన్ని సాధారణంగా తీసుకుంటే మరికొందరు మాత్రం భావోద్వేగానికి లోనవుతుంటారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Israel’s public broadcasting corporation was unceremoniously shut down live on air Tuesday by a visibly shaken anchor Geula Even who broke the news to the public while fighting back tears.