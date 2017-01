టర్కీలోని ఇస్తాంబుల్‌లో కొత్త సంవత్సర వేడుకల్లో ఘోర విషాదం చోటు చేసుకుంది. ఓ నైట్ క్లబ్‍‌లో దుండగులు కాల్పులు జరిపారు. ఈ ఘటనలో 39 మంది దాకా మృతి చెందారు.

Reports say that the attackers was dressed in a Santa Claus costume. The attack took place at the Reina nightclub, in the Ortakoy area, at about 01:30 local time.