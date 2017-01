'ఆటోఫిల్ ఆప్షన్' ఆన్ లో ఉందా? అయితే మీ కొంప మునిగినట్లే!

మీరు ఉపయోగిస్తున్న వెబ్ బ్రౌజర్ లో 'ఆటో ఫిల్' ఆప్షన్ గనుక ఆన్ లో ఉంటేవెంటనే దానిని డిజేబుల్ చేయమని సైబర్ సెక్యూరిటీ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

English summary

It's Danger If Autofil Option is in 'ON' in your Browser. Cyber Security Professionals are telling that if it is enabled in your browser, it's easy for Hackers to capture your passwords and other individual information.