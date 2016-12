ట్రంప్ కుమార్తెకు పరాభవం : విమానం నుంచి ప్రయాణికుడి దించివేత

అమెరికా అధ్యక్షుడిగా ఇటీవల ఎన్నికైన డొనాల్డ్ ట్రంప్ కుమార్తె ఇవాంకా ట్రంప్ పై దూషణకు దిగిన ఓ ప్రయాణికుడిని ఎయిర్ లైన్స్ సిబ్బంది విమానంలోంచి బలవంతంగా దింపివేసిన ఉదంతమిది.

Story first published: Friday, December 23, 2016, 16:47 [IST]

English summary

The Brooklyn lawyer who was tossed off a JetBlue flight at Kennedy Airport for verbally attacking Ivanka Trump on Thursday morning quickly rushed out of the San Francisco airport once he arrived to the destination, hours after the future First Daughter.