షాక్: భూమ్మీద నూకలున్నాయి, ప్రమాదం నుండి స్వల్ప గాయాలతో ఇలా..

కొన్ని ప్రమాద ఘటనలను చూస్తే ఈ ప్రమాదంలో ఉన్నవారు ఎవరూ బతికి బతకట్టారని అనుకొంటాం. కాని, ఈ తరహా ప్రమాదంలో ఓ వ్యక్తి సురక్షితంగా బయపడ్డాడు. ఈ ఘటనను ప్రత్యక్షంగా తిలకించినవారు మాత్రం ఈ ప్రమాదం నుండి డ్రై

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Dramatic video shows the moment an ejected driver walked away from a car wreck in Alabama after his Jeep flipped several times.