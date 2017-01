ట్రంప్ ఇంకా ఎదగాల్సి ఉందని, అడల్ట్ గా పరిణితి చెందాల్సి ఉందని జోబిడెన్ పేర్కొనడం గమనార్హం.

Story first published: Friday, January 6, 2017, 15:31 [IST]

vice President Joe Biden admonished Donald Trump to "grow up" in an interview Thursday, after the president-elect mocked the top-ranking Senate Democrat as "head clown" and disparaged the intelligence community.