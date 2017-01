1939లోనే బ్రేకింగ్ అందించిన సంచలనం.. ఆ జర్నలిస్టు ఇకలేరు..

1939, ఆగస్టులో నాజీల దాడిని రిపోర్టును చేసి రెండో ప్రపంచ యుద్ధ వార్తను బ్రేకింగ్ న్యూస్ గా అందించారు క్లేర్ హాలింగ్.

English summary

As German tanks encircled the Polish town of Katowice, rookie British newspaper reporter Clare Hollingworth picked up the phone and dialed the British Embassy. An official there didn't believe what she told him, so she dangled the phone out the window so he could hear the ominous rumbling for himself.