సంచలనం: బ్రిటన్ యువరాజు ప్రిన్స్ దంపతులు టాప్ లెస్ ఫోటోలు ప్రచురించిన మేగజైన్

సంచలనం సృష్టించిన బ్రిటన్ యువరాజు భార్య కేట్ మిడిల్టన్ టాప్ లెస్ ఫోటోల వ్యవహరాం ఫ్రెంచ్ కోర్టు విచారణను వేగవంతం చేసింది. ఈ కేసులో నిందితులుగా ఉన్న ఆరుగురు జర్నలిస్టులను మంగళవారం నాడు ప్రశ్నించింది.

English summary

Three photographers have appeared in a French court over topless photographs of the Duchess of Cambridge, an alleged invasion of privacy that outraged Britain's royal family.