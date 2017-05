అమెరికాకు కిమ్ జాంగ్ సవాల్: ఉ.కొరియాకు మోడీ సడన్ షాక్

ఉత్తర కొరియా మరో అణు పరీక్షకు సిద్ధమయింది. అధ్యక్షుడు కింగ్ జాంగ్ ఉన్ అమరికాకు సవాల్ విసురుతున్నాడు. మరోసారి అణ్వాయుధ ప్రయోగం చేస్తే సైనిక చర్యకు దిగుతామని డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రభుత్వం హెచ్చరించింది.

English summary

The Modi government’s recent gazette notification — following a UN resolution — prohibiting any training to North Korean military personnel in India reflects the position of the current regime which stopped training officers from the Far East Asian country since 2016.