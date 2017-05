అమెరికాపై ఎప్పుడైనా దాడి: కిమ్ జాంగ్ 3వ ప్రపంచ యుద్ధం హెచ్చరిక

ఉత్తర కొరియా అధ్యక్షుడు కిమ్ జాంగ్ ఉన్ త్వరలో అమెరికాపై దాడి చేయనున్నారా? అందుకు సిద్ధం చేసుకుంటున్నారా? అంటే అవుననే అంటున్నారు.

Story first published: Wednesday, May 3, 2017, 0:11 [IST]

English summary

NORTH Korea has accused Donald Trump of trying to start World War 3 by launching a show of nuclear force alongside the Japanese and South Korean military.