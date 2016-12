డిసెంబర్ 31న ఆకాశంలోకి చూడండి..: నాసా

డిసెంబర్ 31వ తేదీ రాత్రి ఆకాశంలోకి చూస్తే.. 45పీ హోండా-మార్కోస్-పజ్డూసకోవా అనే తోక చుక్క దర్శనమివ్వబోతుందని నాసా శాస్జ్రజ్ఞులు తెలిపారు.

English summary

NASA says as we ring in the new year, a comet will near the moon and be visible to those looking west.