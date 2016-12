రూ.20కే బోలెడు కొత్త సినిమాలు

క్రిస్మస్ కానుకగా గూగుల్ తన ఆన్ లైన్ స్ట్రీమింగ్ సర్వీసు అయిన ప్లే మూవీస్ లో కేవలం రూ.20కే ఎన్ని కొత్త సినిమాలనైనా చూసే అవకాశం కల్పిస్తోంది.

English summary

In the spirit of Christmas, Google has launched a promotional offer for its online movie streaming service, Play Movies, that allows you to rent any movie for Rs. 20. Surprisingly, this covers some recent big films such as Jason Bourne, Suicide Squad, Finding Dory, The Jungle Book, Sultan, X-Men: Apocalypse, Captain America: Civil War, Zootopia, and a whole lot more.