టెక్కీలకు షాక్: హెచ్ 1 బీ వీసాలపై ఆంక్షలు ఇండియాపై తీవ్ర ప్రభావం, ఎందుకంటే?

భారత్ నుండి అధిక శాతం ఐటీ సేవలు అమెరికాకే ఎగుమతి అవుతున్నాయని హెచ్ 1 బీ వీసాల జారీలో ట్రంప్ సర్కార్ తీసుకొనే తీవ్రమైన నిర్ణయాలు భారత్ కు ఆందోళన కల్గిస్తాయని భారత ముఖ్య ఆర్థిక సలహాదారు అరవింద్ సుబ్రమ

English summary

Any “serious actions” taken by the Donald Trump administration on the H1B visa programme would be a cause of “worry” as a majority of Indian exports in the services sector go to the US, chief economic advisor Arvind Subramanian has said.