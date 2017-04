ఊహించని షాక్: అర్థరాత్రి ప్రియురాలి ఇంటికెళ్తే.. మరో మగాడితో!

ఆపై ఆ ఫోటోలను ఫేస్ బుక్ లో పోస్టు చేసి.. 'మీరు ఇంటికి వచ్చేసరికి మీ ప్రియురాలి పక్కన వేరే వ్యక్తి పడుకుని ఉంటే! మంచివాళ్లకు మంచివాళ్లే దొరుకుతారని భావించాలి.' అంటూ పేర్కొన్నాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Cheating on someone is pretty damn awful, especially when you shamelessly do it. But you folks should know by now that more often than not cheaters will get caught. And thanks to social media and camera phones, the internet will usually find out about it.