ఊరెళ్తూ భర్తకు తోడుగా యువతిని ఉంచిన భార్య, తిరిగొచ్చేసరికి యువతి ఇలా...

తనకు సహాయంగా ఉన్న ఓ మహిళపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు ఓ కామాంధుడు. అయితే తనకు సహయంగా ఉన్న యువతిపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు నిందితుడు. ఈ ఘటన దుబాయ్ లో చోటుచేసుకొంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

The Dubai court ordered to a man one year jail. he raped on a lady in 2016 jan.victim complaint against him, court ordered to one year jail on Wednesday.