యువతిపై మూత్రం పోశాడు: పార్టీలో ఊహించని షాక్..

తొలుత తనపై పడిందని మద్యం అని భావించినప్పటికీ.. ఆ తర్వాత మూత్రం అని గుర్తించినట్లు బెల్లీ నోలన్ తెలిపింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

A 26-year-old man from melbourne was arrested after stalking a woman on party and urinating on her back.