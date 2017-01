రింగులో ఫింగరు ఉంటే చాలు... చెల్లింపు ఇక బేఫికర్!

అమెరికాలోని లాస్ వెగాస్ లో జరుగుతున్న 'కన్స్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్ షో'లో 'టాప్పీ' అనే ఉంగరాన్ని ఆవిష్కరించారు. వైర్ లెస్ పేమెంట్ చిప్ లను కలిగి ఉండే ఈ ఉంగరంతో చెల్లింపులు జరపవచ్చు.

English summary

Unveiled at CES 2017, Tappy ‘smart rings’ connect to wearer’s bank account and can be used to make purchases through contactless pay terminals in stores