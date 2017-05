అమెరికాలో రోడ్డు ప్రమాదంలో తెలుగు మహిళ నాగమణి మృతి

అమెరికాలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో తెలుగు మహిళ నాగమణి మరణించారు. అట్టాంటాలోని న్యూటన్ కౌంటీలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో నాగమణి తలకు తీవ్రగాయాలయ్యాయి. ఆమెను ఆసుపత్రిలో చికిత్సపొందుతూ ఆమె మరణించింది. మరో వ

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

An out-of-control car speeding the wrong way on Seventh Avenue plowed into several pedestrians in Times Square Thursday — killing one and injuring 22 others, authorities said.