‘వన్నా క్రై’ వైరస్: 99 దేశాలను సైబర్ దాడి నుంచి కాపాడిన ఆ హీరో.. ఇతడే!

శుక్రవారం నాటి హ్యాకర్ల ‘వన్నా క్రై’ రాన్సమ్ వేర్ వైరస్ సైబర్ దాడి నుంచి ఒకట్రెండు కాదు.. ఏకంగా 99 దేశాలను కాపాడింది ఎవరో తెలుసా? ఓ 22 ఏళ్ల కుర్రాడు.

English summary

A young British computer expert credited with cracking the WannaCry cyberattack told The Associated Press he doesn't consider himself a hero but fights malware because "it's the right thing to do." In his first face-to-face interview, Marcus Hutchins, who works for Los Angeles-based Kryptos Logic, said Monday that hundreds of computer experts worked throughout the weekend to fight the virus, which paralysed computers in some 150 countries. "I'm definitely not a hero," he said. "I'm just someone doing my bit to stop botnets."