షాక్: మరోసారి ట్రంప్ చేయిని విసిరికొట్టిన మెలానీయా, ఏమైంది?

ప్రపంచదేశాలను తన కనుసన్నల్లో నడుపుతున్న అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రస్తుతం తన భార్యను ప్రసన్నం చేసుకొనేందుకు మాత్రం నానా తంటాలు పడుతున్నాడు.

English summary

Melania Trump has coolly snubbed her husband for the second day in a row, literally leaving him hanging as the couple disembarked Air Force One in Rome.